Бинотто не рассчитывает на лёгкий успех «Феррари» в Бельгии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии. По словам главы команды, «Скудерии» не стоит рассчитывать, что успех придёт сам собой. Предстоящие Гран-при Бельгии и Италии эксперты называют этапами, которые больше всего подходят особенностям болида «Феррари».

«Думаю, на этих трассах будет больше важна мощность. Мы должны быть на них более конкурентоспособными. Но это не значит, что всё получится само собой.

Наши конкуренты очень сильны, мы пытаемся бросить вызов самим себе. Думаю, что ситуация отличается от той, которая была в Будапеште. Постараемся хорошо подготовиться и одержать первую победу», — цитирует Бинотто Crash.

В текущем сезоне «Феррари» ещё не удалось одержать ни одной победы.