«Мерседес» объявил о продлении контракта с Боттасом

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила о продлении контракта с финским пилотом Валттери Боттасом. Финский гонщик будет напарником Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».

Ранее сообщалось, что на место напарника Хэмилтона претендует резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон. Французский гонщик, по всей видимости, подпишет двухлетний контракт с «Рено», где он заменит Нико Хюлькенберга.

В настоящий момент Боттас занимает второе место в зачёте пилотов, набрав 188 очков. Он отстаёт от лидирующего Хэмилтона на 62 балла.

По данным итальянских СМИ, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф хотел предоставить место боевого пилота Окону, но кандидатуру Боттаса поддержали Хэмилтон и инженеры команды.