Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят — 18-й

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась квалификация Гран-при Бельгии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, а тройку лучших замкнул лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал по итогам сессии восемнадцатое время, его новый напарник Пьер Гасли стал шестнадцатым, не сумев пройти во второй сегмент квалификации. Оба пилота не имели шанса улучшить время во второй попытке из-за красного флага, вывешенного из-за сгоревшего мотора на болиде Антонио Джовинацци.



Новичок «Ред Булл» Александер Албон не стремился попасть в третий сегмент на фоне штрафа за замену двигателя и стал 14-м. Албон должен начать гонку 19-м — вместе с ним с последнего ряда должен стартовать Квят.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,644

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,623

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,638

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,934

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,046

6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,613

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,898

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,913

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,062

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)



Не прошли в третий сегмент:



11. Ромен Грожан — 1.44,797

12. Ландо Норрис — 1.44,847

13. Лэнс Стролл — 1.45,047

14. Александер Албон — 1.45,799

15. Антонио Джовинацци — без времени



Не прошли во второй сегмент:



16. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.46,435

17. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.46,507

18. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.46,518

19. Джордж Рассел («Уильямс») — 1.47,548

20. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени.