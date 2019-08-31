Гонка Формулы-2 прервана из-за серьёзной аварии и не будет возобновлена
Первая гонка Формулы-2 на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии была прервана красными флагами уже после двух кругов. На выходе из поворота «Красная вода» произошла серьёзная авария с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато.
При этом если Сато самостоятельно покинул место аварии, то о состоянии здоровья Юбера и Корреа нет никаких данных. Машины были очень сильно повреждены: в случае с Корреа автомобиль фактически развалился на две части посередине, машина Юбера была разбита ещё сильнее.
После небольшой паузы организаторы этапа в Бельгии объявили, что гонка не будет возобновлена, не объяснив причин такого решения. На момент остановки гонки в ней лидировал Ник де Врис. Россиянин Никита Мазепин занимал седьмую позицию.
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