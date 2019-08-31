Абитебуль: нам будет не хватать Юбера в Энстоуне, его дух останется с «Рено»
Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился эмоциями, связанными с гибелью пилота молодёжной программы французской команды Антуана Юбера. Гонщик погиб в результате аварии в гонке Формулы-2 в Бельгии.
«В это трагическое время наши мысли с семьёй и друзьями Антуана. Это был яркий молодой человек. Его выступление и поведение как на трассе, так и вне её было по-настоящему джентльменским. Было приятно видеть его членом нашей академии. Нам будет не хватать его в Энстоуне и в Вири. Но его дух останется с командой и мы будем пилотировать в его память», — приводит слова функционера пресс-служба «Рено».
Перед этапом в Бельгии Юбер занимал восьмое место в общем зачёте чемпионата Формулы-2. 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.
- 31 августа 2019
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