Бинотто: спорт, который мы так любим, всё ещё остаётся очень опасным

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто от имени всей команды прокомментировал известие о гибели Антуана Юбера в первой гонке Формулы-2 в Бельгии. Серьёзные травмы получил другой участник инцидента — Хуан Мануэль Корреа.



«Просто невозможно подобрать правильные слова в столь кошмарные моменты, как этот. Сегодняшние события — жёсткое напоминание, что спорт, который мы так любим, всё ещё остаётся очень опасным. Именно поэтому все мы должны продолжать работу по повышению безопасности, чтобы удостовериться, что такие инциденты больше не будут происходить. От лица „Скудерии“ обещаю, что мы будем работать ещё упорнее в этой области.



Все в команде связывают свои мысли и отправляют свою энергию Хуану Мануэлю, который продолжает бороться за восстановление, а также семье, друзьям и близким Антуана в этот ужасный момент», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».