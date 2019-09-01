Васильев поднялся на третье место после второго дня Бахи Польши

В Польше в субботу, 31 августа, прошёл второй гоночный день Бахи Польши — 2019. Он традиционно проходит на военном танковом полигоне в Дравско-Поморски, на котором проводятся учения войск НАТО. Гонщикам предстояло проехать два круга по 220 километров. Ожидалось, что два поляка — Кшиштоф Холовчик и Якуб Пшигонски — будут бороться буквально за секунды, так что более чем пятиминутное преимущество Холовчика после первого спецучастка смотрелось как разгром. Третьим завершил спецучасток экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова.
После короткого 30-минутного сервиса гонщики отправились на третий спецучасток. Лучшее время вновь показал Холовчик, а Пшигонски отстал от него на одну минуту семь секунд. При этом Холовчик пробил колесо и дважды заглох прямо перед финишем, а Пшигонски ехал спецучасток без третьей передачи. Экипаж Васильева и Жильцова закончил и этот спецучасток на третьей позиции. На ней же россияне располагаются и в общем зачёте, на пять минут опережая Мирослава Заплетала.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.
- 1 сентября 2019
-
12:16
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:49
-
09:42
-
00:30
- 31 августа 2019
-
23:49
-
23:39
-
23:22
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:58
-
21:47
-
21:39
-
21:36
-
21:23
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:47
-
20:20
-
20:00
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:26
-
18:23
-
18:04
-
17:59
-
17:54