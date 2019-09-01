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Васильев поднялся на третье место после второго дня Бахи Польши

Васильев поднялся на третье место после второго дня Бахи Польши
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В Польше в субботу, 31 августа, прошёл второй гоночный день Бахи Польши — 2019. Он традиционно проходит на военном танковом полигоне в Дравско-Поморски, на котором проводятся учения войск НАТО. Гонщикам предстояло проехать два круга по 220 километров. Ожидалось, что два поляка — Кшиштоф Холовчик и Якуб Пшигонски — будут бороться буквально за секунды, так что более чем пятиминутное преимущество Холовчика после первого спецучастка смотрелось как разгром. Третьим завершил спецучасток экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова.

После короткого 30-минутного сервиса гонщики отправились на третий спецучасток. Лучшее время вновь показал Холовчик, а Пшигонски отстал от него на одну минуту семь секунд. При этом Холовчик пробил колесо и дважды заглох прямо перед финишем, а Пшигонски ехал спецучасток без третьей передачи. Экипаж Васильева и Жильцова закончил и этот спецучасток на третьей позиции. На ней же россияне располагаются и в общем зачёте, на пять минут опережая Мирослава Заплетала.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.

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