В память о Юбере Формула-1 проведёт минуту молчания перед стартом ГП Бельгии
Руководство Формулы-1 приняло решение почтить память Антуана Юбера минутой молчания перед стартом гонки Гран-при Бельгии, сообщает Sky Sports. Также минута молчания была посвящена Юберу перед стартом гонки Формулы-3.
Антуан Юбер скончался вчера, 31 августа. В ходе второго круга гонки Формулы-2 француз оказался в центре аварии с участием Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Юберу было 22 года. Что касается Корреа, то Хуан Мануэль ещё вчера перенёс операцию. У него диагностирован перелом обеих ног, а также повреждение позвоночника. Его состояние стабильно.
Напомним, что руководство Формулы-2 приняло решение вовсе отменить вторую гонку этапа в Бельгии. По факту тяжёлой аварии открыто расследование.
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