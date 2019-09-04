Сайнс: Ферстаппен уже практически лучше Хэмилтона

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший поделился мнением о некоторых конкурентах в Формуле-1. По мнению испанца, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уже близок к тому, чтобы превзойти лидера сезона гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Хэмилтону я бы дал 9 из 10. После того, как Росберг ушёл, Хэмилтон находится на очень высоком уровне, давление упало. Ферстаппен уже практически лучше него, но в Спа он принимал неверные решения.

Боттас тоже всегда на высоком уровне, но ему чего-то не хватает. Хэмилтон — другой, это сложно объяснить. Он всегда очень спокоен, будто курит сигару”, — цитирует Сайнса Movistar.

Хэмилтон возглавляет зачёт пилотов. Вплоть до Гран-при Бельгии в текущем сезоне побеждали только пилоты «Мерседеса» и Ферстаппен. В Бельгии первую победу в сезоне «Феррари» принёс Шарль Леклер.