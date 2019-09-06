Гасли: если немного прибавим в темпе, получится захватывающая гонка

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии, выразив удовлетворение их ходом, а также тем фактом, что ему удалось поработать на мокрой трассе.

«Хороший первый день. Чувствовал себя в машине более комфортно. Мы смогли проехать несколько кругов на мокрой трассе и попробовали кое-какие вещи. Особенно хорошо, что я испытал машину в дождевых условиях.

Во второй тренировке у нас получилась первая сессия на по-настоящему сухой трассе. Она была достаточно неплохой, и мне удалось показать седьмое время. Наш темп на длинных сериях хорош, и это вселяет оптимизм. Да, в воскресенье мы стартуем с конца стартовой решётки, но я доволен болидом. Если немного прибавим в темпе, то получится захватывающая гонка", — приводит слова француза пресс-служба «Торо Россо».