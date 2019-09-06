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Ферстаппен: новый мотор «Хонды» — хороший шаг вперёд

Ферстаппен: новый мотор «Хонды» — хороший шаг вперёд
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии, отметив, что новый двигатель «Хонды» дал существенную прибавку.

«Хороший день. Конечно, условия были непростыми, но машина выглядела сильно, и мы смотрелись достаточно конкурентоспособными на трассе, которая обычно нам не подходит. Думаю, новый мотор стал хорошим шагом вперёд, мы чувствуем прибавку в мощности, что очень хорошо.

Знаем, мы не будем в борьбе в квалификации, так как я стартую с последнего ряда. Но наш темп на длинных сериях хорош, пилотировать болид комфортно в любых условиях, и это хороший бонус. Вероятно, я бы предпочёл дождевую гонку, так у нас будет больше шансов на прорыв. Но даже в сухую погоду мы сможем быть конкурентоспособными", — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».

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