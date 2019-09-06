Феттель: другие быстры, «Мерседес» не спит

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Италии Формулы-1. Вопреки ожиданиям многих журналистов и болельщиков, преимущество «Феррари» в скорости оказалось не слишком большим, однако сам немец этого не удивился.



«Другие быстры, „Мерседес“ не спит. Говорите, на бумаге „Феррари“ должна быть намного быстрее? Не знаю, у нас такой бумаги не было! Думаю, практика была слегка беспорядочной. Не думаю, что у кого-то был идеальный круг. Знаю, что могу отыграть больше времени. И мы можем поработать над машиной. Больше не бывает отдельных настроек на квалификацию и гонку, мы просто хотим сделать автомобиль быстрее», — приводит слова Феттеля Inside Racing.