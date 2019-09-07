Грожан: Формула-E — мой план С

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, который в скором времени может лишиться места в Формуле-1, признался, что рассматривает возможность продолжения карьеры в Формуле-Е, но вместе с тем подчёркивает, что этот вариант для него совсем не приоритетный.
«Я рассматриваю этот вариант. Его преимущество в том, что там можно выиграть чемпионат. В Формуле-1 такое невозможно без машин „Мерседеса“ или „Феррари“. Но для меня это скорее план С. Мой план В заключается в чём-то другом», — приводит слова Грожана RaceFans.
На место французского пилота в «Хаасе» претендует действующий пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, которого со следующего сезона во французской команде заменит Эстебан Окон. После тринадцати этапов чемпионата мира Грожан занимает лишь семнадцатое место в зачёте, имея в активе 8 баллов.
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