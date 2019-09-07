Корреа ввели в искусственную кому, он не может дышать самостоятельно

Родители Хуана Мануэля Корреа сообщили об ухудшении состояния здоровья сына. Гонщик, пострадавший в аварии на первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии, был отправлен в Лондон, однако по прибытии у Корреа был диагностирован острый респираторный дистресс-синдром — он не может самостоятельно дышать.



В связи с острой дыхательной недостаточностью Корреа был введён в состояние искусственной комы и находится под поддержкой аппаратов жизнеобеспечения. Хуан Мануэль находится в критическом, но стабильном состоянии.



Напомним, в первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии в повороте «Красная вода» произошла авария. Её участниками стали Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато. Болиды Юбера и Корреа были буквально разрушены, развалившись на куски. В кратчайшие сроки пилоты были доставлены в больницу, но жизнь Юберу спасти не удалось. 22-летний пилот скончался от полученных травм. Корреа был отправлен в госпиталь, у него были диагностированы переломы обеих ног и повреждение позвоночника.