Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Корреа ввели в искусственную кому, он не может дышать самостоятельно

Корреа ввели в искусственную кому, он не может дышать самостоятельно
Авто / Младшие серии 0

Родители Хуана Мануэля Корреа сообщили об ухудшении состояния здоровья сына. Гонщик, пострадавший в аварии на первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии, был отправлен в Лондон, однако по прибытии у Корреа был диагностирован острый респираторный дистресс-синдром — он не может самостоятельно дышать.

В связи с острой дыхательной недостаточностью Корреа был введён в состояние искусственной комы и находится под поддержкой аппаратов жизнеобеспечения. Хуан Мануэль находится в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, в первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии в повороте «Красная вода» произошла авария. Её участниками стали Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато. Болиды Юбера и Корреа были буквально разрушены, развалившись на куски. В кратчайшие сроки пилоты были доставлены в больницу, но жизнь Юберу спасти не удалось. 22-летний пилот скончался от полученных травм. Корреа был отправлен в госпиталь, у него были диагностированы переломы обеих ног и повреждение позвоночника.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент