Организаторы этапа Формулы-3 оштрафовали 19 пилотов после квалификации

Стюарды Формулы-3 после квалификации этапа серии в Италии приняли решение наказать целую группу пилотов за блокировки и создание потенциально опасных ситуаций. В общей сложности организаторы выписали штрафы 19 пилотам из 30 участников. 4 пилота были наказаны потерей трёх позиций, ещё 15 потеряют на старте пять мест.



После штрафов поул-позишн сохранил датский гонщик Кристиан Лундгор, компанию на первом ряду ему составит немец Лирим Цендели. Роберт Шварцман, показавший третью позицию по итогам квалификации, будет стартовать восьмым.



Напомним, что квалификация была остановлена досрочно красными флагами менее чем за четыре минуты до конца. Это было сделано по причинам безопасности: слишком много гонщиков медленно ехало на задней прямой перед «Параболикой», в то время как другие пилоты проходили быстрые круги.