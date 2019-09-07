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Шварцман выиграл первую гонку Формулы-3 в Италии

Шварцман выиграл первую гонку Формулы-3 в Италии
Авто / Младшие серии 0

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал победителем первой гонки Формулы-3 на этапе в Италии. Второе место досталось Маркусу Армстронгу, тройку лучших замкнул Джехан Дарувала. Таким образом, весь подиум оказался занят гонщиками Prema.

Шварцман продолжает удерживать лидерство в общем зачёте чемпионата Формулы-3, увеличив своё преимущество над Джеханом Друвалой до 35 очков.

Незадолго до финиша болид Алекса Перони подскочил на поребрике, и, взлетев в воздух, приземлился на ограждения. Пилот самостоятельно покинул болид. Финиш гонки прошёл за машиной безопасности.

Формула-3. Монца. Первая гонка

1. Роберт Шварцман (Prema)
2. Маркус Армстронг (Prema)
3. Джехан Дарувала (Prema)
4. Юки Цунода (Jenzer)
5. Ричард Версхор (MP)
6. Педро Пике (Trident)
7. Джейк Хьюз (HWA)
8. Лиам Лоусон (MP)
9. Фабио Шерер (Charouz)
10. Логан Сарджент (Carlin)

Формула-3. Общий зачёт.

1. Роберт Шварцман — 179 очков
2. Джехан Дарувала — 144
3. Маркус Армстронг — 137
4. Юри Випс — 119

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