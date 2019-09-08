Бинотто понимает разочарование Феттеля, недовольного действиями Леклера
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями относительно ситуации, случившейся в ходе квалификации Гран-при Италии между пилотами его команды. После сессии Себастьян Феттель выразил недовольство тем, что ему не удалось воспользоваться слипстримом, в то время как он обеспечил комфортную работу Шарлю Леклеру.
«Поул — отличный результат, особенно здесь, перед прекрасной аудиторией. Но всё прошло не так, как мы ожидали. Обидно за Себастьяна. Он был очень быстр и был способен завоевать поул. Он чувствовал, что ему было по силам показать сильное выступление. Понимаю его разочарование, постараемся понять, что мы могли сделать иначе. Нужно прояснить ситуацию», — приводит слова функционера Corriere dela sera.
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