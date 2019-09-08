«Феррари» выиграла Гран-при Италии впервые с 2010 года
Финиш Шарля Леклера на первом месте помог команде Формулы-1 «Феррари» прервать неудачную серию выступлений на домашнем Гран-при Италии на «Аутодромо Национале» в Монце. До нынешнего сезона представитель «Скудерии» в последний раз побеждал на Гран-при Италии в 2010 году. Тогда победу одержал испанский пилот «Феррари» Фернандо Алонсо.
Леклер также был признан на Гран-при Италии гонщиком дня — согласно голосованию болельщиков. Вместе с Шарлем на подиум поднялись два представителя «Мерседеса» — Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон. Второй гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не попал в очки после вылета и штрафа за небезопасное возвращение на трассу.
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