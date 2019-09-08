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Хэмилтон отреагировал на свист итальянских болельщиков

Хэмилтон отреагировал на свист итальянских болельщиков
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал поведение некоторых итальянских болельщиков, которые встретили его свистом и неодобрительным гулом на подиуме Гран-при Италии Формулы-1. Хэмилтон занял в гонке третье место и записал на свой счёт быстрейший круг.

«Италия, вау, вашу энергию сегодня можно было услышать по всеми миру, я вами восхищаюсь. Страсть, которую вы демонстрируете, действительно особенная. Свист — это не самое приятное, но ничего страшного, я могу это принять. Я надеюсь, что со временем ситуация изменится и мы больше не увидим свиста в этой прекрасной стране. В любом случае я желаю всем вам позитива и только хорошего в ваших жизнях», — написал Хэмилтон в «сториз» своего инстаграм-аккаунта.

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