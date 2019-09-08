«Хонда» и «Торо Россо» изучают причины утечки масла в машине Квята
Технический директор «Хонды Рейсинг Ф-1» Тойохару Танабе прокомментировал сход российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята в гонке Гран-при Италии. Перед обнаружением утечки масла и появлением дыма Квят занимал шестую позицию.
«Что касается Квята, то нам пришлось оформить сход машины на обочине трассы. В настоящий момент мы вместе с инженерами „Торо Россо“ расследуем точные причину и расположение места утечки масла. В любом случае мы получили много данных, в первый раз используя двигатель четвёртой версии на всех четырёх автомобилях. Это будет полезно при нашей подготовке к Сингапуру», — приводит слова Танабе пресс-служба «Хонды».
- 8 сентября 2019
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