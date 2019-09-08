Райкконен: дерьмовый уик-энд. Жду Сингапура, потому что хуже там точно не будет

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги гонки Гран-при Италии, где он финишировал на 15-й позиции после серии проблем и ошибок на протяжении гоночного уик-энда.



«Что ж, это был дерьмовый уик-энд. Сперва моя ошибка в квалификации, которая, к сожалению, означала, что нам пришлось заменить коробку передач. Затем мы решили также поменять двигатель и стартовать с пит-лейна. Но мы надели неправильные шины, а после штрафа гонка была более илименее завершена. С нетерпением жду Сингапура, потому что хуже там точно не будет», — приводит слова Райкконена пресс-служба итальянской команды.