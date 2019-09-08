Албон — о борьбе с Сайнсом: можно было всё сделать иначе
Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Италии, который он завершил на шестой позиции.
«Я был доволен первым манёвром против Сайнса, но в итоге он снова оказался рядом. Это его право, но я не решился продолжить борьбу. Оставаться внутри было большим риском.
На самом деле я хотел попробовать обогнать его позже, но мне не хватало скорости на прямой, поэтому я пошёл на риск. В ретроспективе это выглядело не очень полезным решением, но иногда стоит попробовать. Можно было всё сделать иначе. Я провёл две гонки и оба раза финишировал в очках, но мне ещё есть куда расти», — приводит слова Александера Албона GPBlog.
- 8 сентября 2019
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