Росберг пообещал меньше критиковать пилотов Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг сообщил, что может изменить подход к ведению своего видеоблога. Ранее Росберг критиковал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Оба гонщика остались недовольны словами Росберга. Ферстаппен даже назвал его «новым Вильнёвом».

«Когда я был действующим пилотом, то ненавидел критику со стороны бывших гонщиков. В моём случае таким критиком был Дэвид Култхард. Меня это сводило с ума, было ужасно.

Мне нравится анализировать Формулу-1, но в то же время я сильно уважаю пилотов. Как уже сказал, я ненавидел критику со стороны бывших гонщиков. Поэтому я должен изменить подход. Не хочу, чтобы мои бывшие коллеги, которых я сильно уважаю, слышали такие комментарии от меня. Поэтому я изменю тональность», — сказал Росберг в очередном выпуске видеоблога.