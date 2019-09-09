Харвик победил в Индианаполисе, 7-кратный чемпион NASCAR Джонсон разбил машину

В Индианаполисе завершился 26-й этап сезона NASCAR 2019 года. Победу в гонке одержал Кевин Харвик, вторым к финишу приехал Джоуи Логано, а замкнул первую тройку Даррелл Уоллес-младший.

Семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон впервые в карьере не попал в плей-офф сезона, после того как попал в аварию на 105-м круге.

В общем зачёте первое место занимает Кайл Буш, у которого 2045 очков. На второй строчке располагается Денни Хэмлин, а на третьей — Мартин Труэкс-младший, у которых 2030 и 2029 очков соответственно.

NASCAR. Индианаполис

1. Кевин Харвик («Форд») — 160 кругов

2. Джоуи Логано («Форд») — +6,118

3. Даррелл Уоллес-мл. («Шевроле») — +8,026

4. Уильям Байрон («Шевроле») — +8,191

5. Клинт Боуйер («Форд») — +8,559

6. Дэнни Хэмлин («Тойота») — +9,019

7. Райан Блэйни («Форд») — +9,764

8. Райан Ньюман («Форд») — +11,214

9. Чейз Эллиотт («Шевроле») — +12,192

10. Пол Менард («Форд») — +12,562

Следующий этап NASCAR состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.