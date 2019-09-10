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Бывший босс «Мерседеса»: семья Шумахера обязана рассказывать о его здоровье

Бывший босс «Мерседеса»: семья Шумахера обязана рассказывать о его здоровье
Авто / Формула-1 0

Ник Фрай, который был генеральным директором «Мерседеса», когда Михаэль Шумахер выступал за команду с 2010 по 2012 год, усомнился в правильности решения жены гонщика Коринны и его семьи ничего не рассказывать о состоянии его здоровья.

Шумахер получил тяжёлые травмы головы после падения на горнолыжном курорте в декабре 2013 года.

«Коринна и семья жёстко контролируют информацию о состоянии его здоровья, а жаль. Миллионы людей искренне привязаны к Михаэлю, и это не только болельщики из Германии и поклонники «Мерседеса». В свете всего того, чего он достиг, люди хотят знать о его здоровье.

Насколько я понимаю, семья Михаэля смогла обеспечить ему наилучшее лечение, которое только можно купить, в специально оборудованном помещении в его доме в Швейцарии. Но им было бы полезно делиться информацией, как они с этим справляются, поскольку многие люди, находящиеся в похожей ситуации, смогли бы воспользоваться опытом из первых рук», — цитирует Фрая RaceFans.

9 сентября появилась информация, что Шумахера тайно перевезли в клинику в Париже.

Источник: Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже
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