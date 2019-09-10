Формула-1 показала, как Феттель помог Леклеру в квалификации

На официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме» появилось видео эпизода третьего сегмента квалификации Гран-при Италии, в ходе которого видна командная работа пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера. Во время первой попытки немец обеспечил напарнику слипстрим, тем самым позволив ему завоевать промежуточный поул.

Впоследствии этого хватило для победы в квалификации, так как перед решающей попыткой пилоты долгое время пропускали друг друга вперёд в надежде на слипстрим, в результате на быстрый круг успели пойти лишь тот же Шарль Леклер и Карлос Сайнс.



После квалификации Феттель сетовал, что не получил ответной помощи от Леклера.

Видео эпизода, в котором Феттель помог Шарлю, можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».