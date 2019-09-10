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Боттас всё ещё надеется побороться за титул в нынешнем сезоне

Боттас всё ещё надеется побороться за титул в нынешнем сезоне
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о шансах на борьбу за титул чемпиона в нынешнем сезоне. По его словам, невзирая на отставание от Льюиса Хэмилтона на 63 очка, он всё ещё может навязать борьбу напарнику по команде.

«Отставание от Льюиса ощутимо, но нельзя сказать, что это небо и земля. Никогда не знаешь, что может случиться, возможности могут представиться. Нет смысла сдаваться, впереди семь этапов, произойти может всё что угодно. Буду двигаться этап за этапом. Воодушевляюсь, видя, какую скорость могу демонстрировать. Когда могу показывать свою лучшую версию, когда пилотирую с мотивацией, я способен очень на многое. В Сингапуре приложим максимум усилий для сильного результата», — приводит слова финского пилота GPToday.

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