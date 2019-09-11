Трассы в Муджелло и Имоле хотят проводить у себя этапы Формулы-1

В преддверии Гран-при Италии стало известно, что этапу в этой стране на трассе в Монце больше ничего не угрожает. Автодром продлил контракт с Формулой-1 ещё на пять лет. Но вслед за успешными переговорами Монцы в Италии активизировались и представители других автодромов.

Так, мысли о проведении Гран-при появились у боссов автодромов в Муджелло и Имоле. Муджелло на данный момент имеет контракт с MotoGP и руководство трассы подчёркивает, что первая цель — продлить его, а уже в среднесрочной перспективе, ближе к 2025 году, можно будет изучить и вариант с Формулой-1. Вместе с тем, в Муджелло уже готовят экономический план по модернизации объекта, а также отчёт по его экономической целесообразности, сообщает Autosport.

В Имоле также намерены взяться за модернизацию Автодрома Дино и Энцо Феррари. Этапы Формулы-1 там проводились с 1980 по 2006 год.