«Ред Булл» уволит из молодёжной программы племянника Бергера

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что племянник бывшего пилота Формулы-1 Герхарда Бергера Лукас Ауэр по окончании сезона будет уволен из молодёжной программы австрийского концерна. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты 24-летнего австрийца.



«Лукас Ауэр смог блеснуть в Японии, но его карьера в формульных гонках подходит к концу. Всё в итоге сложилось не так, как мы себе это представляли», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



В нынешнем сезоне Супер Формулы австрийский гонщик провёл пять этапов, один раз приехав на подиум и дважды финишировав седьмым. Ауэр за два этапа до конца чемпионата занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидера, Ника Кэссиди, на 18 очков.