Бергер: у Леклера есть инстинкт убийцы, а у Феттеля — нет

10-кратный победитель гонок Формулы-1 Герхард Бергер, выступавший в том числе за «Феррари», прокомментировал текущую форму гонщиков команды из Маранелло. После летнего перерыва прошли две гонки, и оба этапа выиграл Шарль Леклер, а Себастьян Феттель после четвёртого места на Гран-при Бельгии стал лишь 13-м в Монце.
В квалификации в Италии Леклер не подчинился приказу «Феррари» устроить Феттелю слипстрим в третьем сегменте.
«Прямо говорю: на этом уровне в Формуле-1 нет места командной игре. Не знаю, обманул ли он Феттеля, но уже довольно давно понятно, что у Леклера есть инстинкт убийцы. Феттель уже не может полагаться на него. Всё очень просто: когда теряешь эти инстинкты, чемпионом мира стать уже не получится. Для этого надо их вернуть», — приводит слова Бергера GrandPX.news.
Бергера попросили уточнить, можно ли назвать наивным Феттеля, который надеялся, что напарник поможет ему в квалификации.
«Я бы не назвал его наивным, но он слишком верит в добросовестность. Добросовестности почти нет места в спорте высоких достижений», — добавил австриец.
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