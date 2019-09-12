В «Мерседесе» заранее знали, что трассы в Спа и Монце не подойдут машине
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что не сильно рассчитывал на победу на Гран-при Бельгии и Италии, которые выиграл Шарль Леклер из «Феррари».
В Спа Льюис Хэмилтон менее секунды уступил Леклеру на финише, а в Монце также претендовал на второе место, но стал третьим, после того как ошибся на торможении и потерял позицию. В итоге вторым стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
«Мы понимали, что нашей машине не совсем подходят Спа и Монца. Оптимальным результатом в квалификации были второе и третье места. И я говорил, что если мы займём эти позиции в гонке, то примем это. Но я не хочу принижать заслуги «Феррари» и Шарля. У них была быстрейшая машина и юный талант за рулём. Надо отдать им должное», — приводит слова Вольфа Autosport.
Мотор на машине Хэмилтона работал на полную мощность в Монце
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