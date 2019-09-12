Мотор на машине Хэмилтона работал на полную мощность в Монце

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз рассказал, что двигатель на машине Льюиса Хэмилтона, который на Гран-при Италии на протяжении долгого времени преследовал Шарля Леклера из «Феррари», функционировал в режиме максимальной мощности. Хэмилтон оказывал давление на Леклера, но так и не смог его пройти и в итоге откатился на третье место, а монегаск отпраздновал вторую победу подряд.
«На протяжении всего сезона «Феррари» быстрее нас на прямых. Это их сильная сторона. Мы быстрее в поворотах, они — на прямых. В Монце ничего не изменилось. В плане мотора и других систем Льюис использовал всё, что было в его распоряжении, чтобы опередить Леклера.
У мотора есть специальные режимы работы, включая обгонный. Он задействовал его и использовал максимальную мощность. Но этого не хватило, чтобы опередить невероятно быструю машину «Феррари», — цитирует Воулза пресс-служба команды.
В личном зачёте Хэмилтон, лидер сезона, на 63 очка опережает своего напарника Валттери Боттаса.
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