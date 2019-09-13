Сироткин завершил первые тесты 18-дюймовых шин для Формулы-1
Сегодня, 13 сентября, на автодроме «Поль-Рикар», что во Франции, завершились тесты 18-дюймовых шин для Формулы-1. Заезды стартовали вчера, 12 сентября. Тесты проводились резервным пилотом «Рено» и «Макларена» Сергеем Сироткиным, а также гонщиком молодёжной программы «Мерседеса», будущим пилотом «Рено» Эстебаном Оконом.
Во второй день тестов Сироткин преодолел дистанцию в 119 кругов, сообщает пресс-служба «Пирелли». Всего за два круга он проехал 213 кругов. В то же время Эстебан Окон проехал за два дня 212 кругов.
Сироткин тестировал шины, которые, как ожидаются, будут внедрены в 2021 году, вместе с введением нового технического регламента. Окон же работал с проектом шин на следующий сезон Формулы-1.
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