Корреа продолжает оставаться в коме

31 августа в Бельгии, на автодроме в Спа, в гонке Формулы-2 произошла авария, в центре которой оказались Антуан Юбер и Хуан Мануэль Корреа. Юбер скончался от полученных травм менее чем через два часа после происшествия. Корреа же был доставлен в льежскую больницу и перенёс операцию. У него был диагностирован перелом обеих ног и повреждение позвоночника. Вскоре он был переведён в одну из больниц Великобритании.
Позже стало известно, что у Корреа развился острый респираторный дистресс-синдром, в результате которого пилот не может дышать самостоятельно. Его пришлось ввести в искусственную кому.
Чуть более часа назад родители Корреа на его странице в «Инстаграме» сообщили новую информацию о состоянии здоровья Хуана Мануэля. Он продолжает оставаться в коме и не может дышать самостоятельно. Вместе с тем, в целом семья Корреа констатирует небольшой прогресс и выражает уверенность, что спортсмен сумел переломить ход борьбы с заболеванием в свою пользу. Врачи подтвердили у Корреа множественные переломы ног. Также медики заверили, что воспалительные процессы в организме Корреа, связанные с инфекцией, полностью контролируются.
Также родители пилота поблагодарили болельщиков и автоспортивное сообщество за поддержку.
- 14 сентября 2019
-
00:54
-
00:04
- 13 сентября 2019
-
22:30
-
21:13
-
20:33
-
19:28
-
18:30
-
17:34
-
16:09
-
15:14
-
14:10
-
13:13
-
12:49
-
11:49
-
11:10
-
10:08
-
09:02
-
00:12
- 12 сентября 2019
-
23:32
-
23:02
-
22:03
-
20:17
-
19:30
-
18:30
-
17:15
-
16:47
-
15:36
-
14:27
-
13:36
-
12:34
-
10:54
-
10:11
-
09:18
-
00:35
- 11 сентября 2019
-
23:55