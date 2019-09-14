Корреа продолжает оставаться в коме

31 августа в Бельгии, на автодроме в Спа, в гонке Формулы-2 произошла авария, в центре которой оказались Антуан Юбер и Хуан Мануэль Корреа. Юбер скончался от полученных травм менее чем через два часа после происшествия. Корреа же был доставлен в льежскую больницу и перенёс операцию. У него был диагностирован перелом обеих ног и повреждение позвоночника. Вскоре он был переведён в одну из больниц Великобритании.

Позже стало известно, что у Корреа развился острый респираторный дистресс-синдром, в результате которого пилот не может дышать самостоятельно. Его пришлось ввести в искусственную кому.

Чуть более часа назад родители Корреа на его странице в «Инстаграме» сообщили новую информацию о состоянии здоровья Хуана Мануэля. Он продолжает оставаться в коме и не может дышать самостоятельно. Вместе с тем, в целом семья Корреа констатирует небольшой прогресс и выражает уверенность, что спортсмен сумел переломить ход борьбы с заболеванием в свою пользу. Врачи подтвердили у Корреа множественные переломы ног. Также медики заверили, что воспалительные процессы в организме Корреа, связанные с инфекцией, полностью контролируются.

Также родители пилота поблагодарили болельщиков и автоспортивное сообщество за поддержку.