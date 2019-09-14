Французский хирург: лечение Шумахера в Париже не связано с мозгом

9 сентября в СМИ появилась информация, что семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер прибыл в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду, где его отправили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Лечением немца занялась команда врачей, возглавляемая хирургом-кардиологом, специалистом по лечению сердечной недостаточности профессором Филиппом Менаше.

По сведениям источников, в Париже ему должны ввести стволовые клетки. Эта информация обнадёжила многих болельщиков, которые предположили, что лечение будет связано с травмой головного мозга Шумахера. Но хирург и специалист по стволовым клеткам Мишель Пуше, тесно связанный с клиникой имени Жоржа Помпиду, практически уверен, что у немца начались проблемы с сердцем и именно поэтому он был доставлен во французскую клинику, сообщает Sports Mole.

«Не зная клинической картины, сложно определить, какой тип лечения получает пациент. Но, учитывая специфику отделения и личность врача, который им занимается, речь не идёт о мозге. Что касается экспериментального лечения повреждённого головного мозга стволовыми клетками, то такие исследования проводились в России, во Франции и Швеции изучали влияние стволовых клеток на болезнь Паркинсона. Результаты были интересными, но кратковременными. Насколько мне известно, не существует исследований по стволовым клеткам, которые были бы связаны с лечением пациентов, пребывающих в коме или вегетативном состоянии. В подобных случаях клетки необратимо мертвы», — сказал профессор Пуше.