Монтойя: проблемы Феттеля не в психологии, а в технике

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мыслями о слабых выступлениях Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. По словам колумбийца, проблемы гонщика «Феррари» в большей степени связаны с техникой, а не с психологией.
«Думаю, ему что-то не нравится в этой машине, возможно, дело в шинах. Леклер адаптируется к этому болиду лучше. Феттель не чувствует себя комфортно в этой машине, потому совершает ошибки. Когда ты недоволен машиной и пытаешься на ней атаковать, ошибки случаются. Не думаю, что проблема в психологии. В большей степени дело в технике. Изменить стиль пилотирования очень сложно. Проще адаптировать болид к человеку, чем изменить человека. Но Феттель сможет преодолеть проблемы, если захочет. Единственный путь к этому — работать ещё усерднее», — приводит слова Монтойи Motorsport.
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