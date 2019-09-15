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Сайнс: в современной Формуле-1 без DRS не было бы никаких обгонов

Сайнс: в современной Формуле-1 без DRS не было бы никаких обгонов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подчеркнул, что в настоящий момент без системы DRS в Формуле-1 обгоны были бы невозможны.

«Я должен сказать, что без системы активации подвижного заднего крыла в современной Формуле-1 не было бы никаких обгонов. Сейчас эта система крайне необходима. Но, искренне надеюсь, что в будущем мы не будем так зависимы от DRS», приводит слова Карлоса Сайнса Crash.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Формуле-1 планируют оставить систему DRS. Геометрия подвижного закрылка изменится в соответствии с формой заднего антикрыла. Однако система останется на автомобилях в качестве резервной меры — на случай, если изменения в правилах не обеспечат ожидаемого эффекта.

Если DRS останется в Формуле-1, но использовать её не будет необходимости, ФИА может просто не устанавливать на трассах зоны использования системы, в результате чего командам будет запрещено ею пользоваться.

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