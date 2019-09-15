Сайнс: в современной Формуле-1 без DRS не было бы никаких обгонов

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подчеркнул, что в настоящий момент без системы DRS в Формуле-1 обгоны были бы невозможны.
«Я должен сказать, что без системы активации подвижного заднего крыла в современной Формуле-1 не было бы никаких обгонов. Сейчас эта система крайне необходима. Но, искренне надеюсь, что в будущем мы не будем так зависимы от DRS», приводит слова Карлоса Сайнса Crash.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Формуле-1 планируют оставить систему DRS. Геометрия подвижного закрылка изменится в соответствии с формой заднего антикрыла. Однако система останется на автомобилях в качестве резервной меры — на случай, если изменения в правилах не обеспечат ожидаемого эффекта.
Если DRS останется в Формуле-1, но использовать её не будет необходимости, ФИА может просто не устанавливать на трассах зоны использования системы, в результате чего командам будет запрещено ею пользоваться.
- 15 сентября 2019
-
00:55
-
00:49
- 14 сентября 2019
-
22:46
-
22:09
-
20:41
-
19:21
-
18:52
-
17:27
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
15:23
-
13:33
-
12:59
-
11:59
-
10:59
-
09:37
-
00:54
-
00:04
- 13 сентября 2019
-
22:30
-
21:13
-
20:33
-
19:28
-
18:30
-
17:34
-
16:09
-
15:14
-
14:10
-
13:13
-
12:49
-
11:49
-
11:10
-
10:08
-
09:02
-
00:12