Феттель: надеюсь, Хюлькенберг найдёт себе место в Формуле-1 на следующий год

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о будущем гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга, который по окончании сезона завершит сотрудничество с французской командой. Феттель выразил надежду, что Нико удастся найти место в Формуле-1 и на 2020 год.
«Нико в том же возрасте, что и я. Думаю, мы вместе участвовали в картинговых сериях. Не верю, что он завершит карьеру в Формуле-1. Надеюсь, он найдёт себе место на следующий год», — приводит слова Феттеля GPblog.
Также Себастьян затронул проблему появления новых пилотов в Формуле-1. По его мнению, молодым гонщикам всё сложнее пробиться в чемпионат, что связано с дороговизной чемпионата.
«Проблема в том, что наш спорт лучший спорт в мире и он всегда был дорогим. Но сейчас он стал настолько дорогим, что попасть в Формулу-1 обычному пилоту почти невозможно. Почему всё так складывается? Я могу назвать несколько причин, но не буду, потому что никогда не закончу. В целом у нас в Германии отличная инфраструктура, много автодромов и так далее. Но если вы посмотрите на стартовую решётку, то увидите, что в чемпионате почти не осталось немцев», — завершил Феттель.
- 15 сентября 2019
-
09:48
-
00:55
-
00:49
- 14 сентября 2019
-
22:46
-
22:09
-
20:41
-
19:21
-
18:52
-
17:27
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
15:23
-
13:33
-
12:59
-
11:59
-
10:59
-
09:37
-
00:54
-
00:04
- 13 сентября 2019
-
22:30
-
21:13
-
20:33
-
19:28
-
18:30
-
17:34
-
16:09
-
15:14
-
14:10
-
13:13
-
12:49
-
11:49
-
11:10
-
10:08
-
09:02