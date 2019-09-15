Феттель: надеюсь, Хюлькенберг найдёт себе место в Формуле-1 на следующий год

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о будущем гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга, который по окончании сезона завершит сотрудничество с французской командой. Феттель выразил надежду, что Нико удастся найти место в Формуле-1 и на 2020 год.

«Нико в том же возрасте, что и я. Думаю, мы вместе участвовали в картинговых сериях. Не верю, что он завершит карьеру в Формуле-1. Надеюсь, он найдёт себе место на следующий год», — приводит слова Феттеля GPblog.

Также Себастьян затронул проблему появления новых пилотов в Формуле-1. По его мнению, молодым гонщикам всё сложнее пробиться в чемпионат, что связано с дороговизной чемпионата.

«Проблема в том, что наш спорт лучший спорт в мире и он всегда был дорогим. Но сейчас он стал настолько дорогим, что попасть в Формулу-1 обычному пилоту почти невозможно. Почему всё так складывается? Я могу назвать несколько причин, но не буду, потому что никогда не закончу. В целом у нас в Германии отличная инфраструктура, много автодромов и так далее. Но если вы посмотрите на стартовую решётку, то увидите, что в чемпионате почти не осталось немцев», — завершил Феттель.