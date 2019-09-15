Вильнёв: Феттель не может доверять Леклеру

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о положении дел в «Феррари». По словам канадца, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не может доверять напарнику по команде Шарлю Леклеру.
«После Монцы он понимает, что не может доверять Леклеру. В действительности он знает, что Шарль его первый непосредственный соперник. Ему нужно разорвать этот замкнутый круг. Что касается ошибок Феттеля, то другие пилоты также их допускают. Вопрос теперь стоит в поддержке Себастьяна. Важно, чтобы он чувствовал, что мы и фанаты стоим за его спиной и верим в него.
Давайте не будем забывать, что он четырёхкратный чемпион мира. Критика, получаемая им, несправедлива и преувеличена. Люди могут допускать ошибки, находясь под давлением. Он тоже человек, а не робот. Я определённо не буду списывать Себастьяна со счетов", — приводит слова Вильнёва GPblog.
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