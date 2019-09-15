Экклстоун: в Формуле-1 достаточно проводить 16 гонок за сезон

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в Формуле-1 проводится слишком много гонок за сезон. В следующем году в календаре Формулы-1 запланировано 22 этапа.



«Не думаю, что Формуле-1 нужны большие перемены. Если бы это было так, то кардинальные изменения должны были произойти давно, например возвращение к атмосферным двигателям.



Сейчас проводится слишком много этапов. Достаточно проводить 16 гонок за сезон. Чем больше этапов — тем менее ценными они становятся. Мы проходили такое в теннисе. Там есть сотни турниров, но людей беспокоит максимум 10. Если есть всего 16 этапов, то организаторы будут платить больше, и они это сделают. Потому что в таком случае их мероприятие становится намного более ценным», — приводит слова Берни Экклстоуна Auto Motor und Sport.