Экклстоун: в Формуле-1 достаточно проводить 16 гонок за сезон

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в Формуле-1 проводится слишком много гонок за сезон. В следующем году в календаре Формулы-1 запланировано 22 этапа.
«Не думаю, что Формуле-1 нужны большие перемены. Если бы это было так, то кардинальные изменения должны были произойти давно, например возвращение к атмосферным двигателям.
Сейчас проводится слишком много этапов. Достаточно проводить 16 гонок за сезон. Чем больше этапов — тем менее ценными они становятся. Мы проходили такое в теннисе. Там есть сотни турниров, но людей беспокоит максимум 10. Если есть всего 16 этапов, то организаторы будут платить больше, и они это сделают. Потому что в таком случае их мероприятие становится намного более ценным», — приводит слова Берни Экклстоуна Auto Motor und Sport.
- 15 сентября 2019
-
19:56
-
18:54
-
17:31
-
16:17
-
15:57
-
15:06
-
14:51
-
13:12
-
12:41
-
11:16
-
09:48
-
00:55
-
00:49
- 14 сентября 2019
-
22:46
-
22:09
-
20:41
-
19:21
-
18:52
-
17:27
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
15:23
-
13:33
-
12:59
-
11:59
-
10:59
-
09:37
-
00:54
-
00:04
- 13 сентября 2019
-
22:30
-
21:13
-
20:33
-
19:28
-
18:30