Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экклстоун: в Формуле-1 достаточно проводить 16 гонок за сезон

Экклстоун: в Формуле-1 достаточно проводить 16 гонок за сезон
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в Формуле-1 проводится слишком много гонок за сезон. В следующем году в календаре Формулы-1 запланировано 22 этапа.

«Не думаю, что Формуле-1 нужны большие перемены. Если бы это было так, то кардинальные изменения должны были произойти давно, например возвращение к атмосферным двигателям.

Сейчас проводится слишком много этапов. Достаточно проводить 16 гонок за сезон. Чем больше этапов — тем менее ценными они становятся. Мы проходили такое в теннисе. Там есть сотни турниров, но людей беспокоит максимум 10. Если есть всего 16 этапов, то организаторы будут платить больше, и они это сделают. Потому что в таком случае их мероприятие становится намного более ценным», — приводит слова Берни Экклстоуна Auto Motor und Sport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент