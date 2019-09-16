Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Куартараро: борьба с Маркесом — лучший момент моей жизни

Куартараро: борьба с Маркесом — лучший момент моей жизни
Авто / Мотогонки 0

Мотогонщик Фабио Куартараро рассказал о том, как Марк Маркес обогнал его на последнем круге в борьбе за победу на этапе в Сан-Марино.

«Я понимал, что он что-то будет предпринимать. Но Марк — непредсказуемый гонщик. Он мог обогнать и уехать, но я не знал, в каком состоянии были его шины. Положительно было то, что я мог отыграться. Это давало мне уверенность. Я говорил себе, что могу обогнать его, хоть он и семикратный чемпион мира.

В третьем повороте я впервые за гонку заехал на поребрик. Раньше я так не делал, но в этом был мой шанс отыграться. Я держал семикратного чемпиона 20 кругов, он обогнал меня в первом повороте, но я отыгрался в четвёртом и боролся за победу до конца. Это был лучший момент в моей жизни», — приводит слова Куартараро пресс-служба серии.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент