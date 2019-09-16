Куартараро: борьба с Маркесом — лучший момент моей жизни

Мотогонщик Фабио Куартараро рассказал о том, как Марк Маркес обогнал его на последнем круге в борьбе за победу на этапе в Сан-Марино.



«Я понимал, что он что-то будет предпринимать. Но Марк — непредсказуемый гонщик. Он мог обогнать и уехать, но я не знал, в каком состоянии были его шины. Положительно было то, что я мог отыграться. Это давало мне уверенность. Я говорил себе, что могу обогнать его, хоть он и семикратный чемпион мира.



В третьем повороте я впервые за гонку заехал на поребрик. Раньше я так не делал, но в этом был мой шанс отыграться. Я держал семикратного чемпиона 20 кругов, он обогнал меня в первом повороте, но я отыгрался в четвёртом и боролся за победу до конца. Это был лучший момент в моей жизни», — приводит слова Куартараро пресс-служба серии.

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