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Мекис: Леклер напоминает мне Феттеля времён его выступлений в «Торо Россо»

Мекис: Леклер напоминает мне Феттеля времён его выступлений в «Торо Россо»
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис поделился мнением о пилоте команды Шарле Леклере.

«Леклер здорово прибавил по сравнению с тем, что было на старте сезона. Он прибавил во всех областях — как в пилотаже, так и в работе с командой. Его прогресс с точки зрения чистой скорости мы отмечали и раньше, он прибавляет в каждой второй-третьей гонке. То же самое можно сказать и о понимании работы машины. Он напоминает мне Феттеля времён его выступлений в «Торо Россо».

У Шарля удивительная психологическая устойчивость, он от природы способен противостоять стрессовым ситуациям», — приводит слова Лорана Мекиса F1i.

В последних двух Гран-при Леклер одержал две победы, опередив напарника, Себастьяна Феттеля, в личном зачёте.

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