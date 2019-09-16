Мекис: Леклер напоминает мне Феттеля времён его выступлений в «Торо Россо»

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис поделился мнением о пилоте команды Шарле Леклере.



«Леклер здорово прибавил по сравнению с тем, что было на старте сезона. Он прибавил во всех областях — как в пилотаже, так и в работе с командой. Его прогресс с точки зрения чистой скорости мы отмечали и раньше, он прибавляет в каждой второй-третьей гонке. То же самое можно сказать и о понимании работы машины. Он напоминает мне Феттеля времён его выступлений в «Торо Россо».



У Шарля удивительная психологическая устойчивость, он от природы способен противостоять стрессовым ситуациям», — приводит слова Лорана Мекиса F1i.

В последних двух Гран-при Леклер одержал две победы, опередив напарника, Себастьяна Феттеля, в личном зачёте.