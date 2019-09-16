Формула-1 изучает, не заменить ли штрафы на решётке балластом

Руководство Формулы-1 рассматривает вариант замены штрафов позициями на стартовой решётке добавлением балласта на болид. Опрос относительно штрафов был опубликован на сайте F1FanVoice.



«Альтернатива — добавить балласт к болидам, которые нарушили правила. Это может быть рассчитано в зависимости от серьёзности нарушения. Например, 5 кг — за замену турбины, 15 — за замену двигателя. Точные числа будут рассчитаны, чтобы на момент окончания гонки дать эффект, который будет соответствовать нынешним штрафам в виде позиций на стартовой решётке. Преимушество же такого решения в том, что пилоты будут стартовать именно в том порядке, в котором они квалифицировались», — гласит сообщение в опросе болельщиков.



Подобного рода наказания используются в туринговых гонках.