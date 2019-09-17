«Пирелли» опубликовала выбор шин на Гран-при России

Представители компании «Пирелли» показали таблицу выбора сликов на этап Формулы-1 в Сочи. На этап шинники привезут составы С2, С3 и С4, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.

В «Феррари» и «Ред Булл» заказали для своих гонщиков одинаковые наборы сликов: по одному комплекту «харда», по три — «медиума» и по девять — «софта». В «Мерседесе» поступили чуть иначе: для Льюиса Хэмилтона заказали четыре комплекта «медиума» и восемь комплектов «софта», а у Валттери Боттаса будет два комплекта «харда» и три — «медиума».

Наиболее агрессивный выбор сделали «Рено», «Хаас», «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Ромео», чьи гонщики получат по 10 комплектов «софта».

Посмотреть таблицу выбора сликов можно в «Твиттере».