Гендиректор «Росгонок»: приближаемся к полным загрузкам по трибунам на ГП России

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал темпы продаж билетов на Гран-при России, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 26 по 29 сентября.



«Итоговые цифры будем подводить ближе к самому мероприятию. Но если говорить о темпах продаж, то они идут довольно успешно, соответствуют показателям прошлого года, а по некоторым направлениям даже превышают. Как вы помните, в 2018 году мы показали существенный рост в 72% по выручке. В этом году тоже должны быть хорошие цифры. Приближаемся к полным загрузкам по трибунам. Традиционно большую часть билетов покупают россияне, в первую десятку входят также страны ближнего зарубежья. Теперь активно стала ехать и Европа. VIP-ложи почти заполнены, в продаже осталось несколько билетов. В целом премиальный сегмент выступил достаточно хорошо. Не уступают и билеты средней и более доступной ценовой категорий.



Мы запустили ещё более широкую линейку выгодных пакетных предложений формата „билет на гонку плюс отель“. Задействовали не только кластеры Олимпийского парка и черноморского побережья, но и отели Красной поляны в горах. Если говорить о количестве пакетов, то уже продали в три раза больше, чем в 2018-м, — приблизились к отметке в тысячу единиц. Соответственно, по деньгам в этом направлении заработали в три раза больше.



Пакетные предложения пользуются очень большим успехом. И понятно, почему. В первую очередь это удобно: зашёл на сайт, ввёл нужные данные и получил не только билет на Гран-при, но и номер в отеле. Это избавляет зрителя от утомительного поиска места проживания», — приводит слова Титова РИА «Новости».