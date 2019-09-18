Риккардо: в 2020 году у «Рено» будет другая аэродинамическая философия болида

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо ожидает больших изменений от машины своей команды уже в следующем году. По его словам, в Энстоуне полностью поменяется аэродинамическая философия болида.

«Судя по разговорам с командой, основа машины, её фундаментальная суть, ограничивала нас. Мы развивали болид, но мы достигли определённого уровня. Не хочу называть это пиком, но с этой философией машины развивать её дальше было очень тяжело.

Похоже, что в следующем году у «Рено» будет совершенно иная аэродинамическая философия болида. Вместо того чтобы фокусироваться, скажем на средней части болида, в попытке генерировать как можно больше прижимной силы, мы будем концентрировать работу на передней части.

Сначала могут возникнуть трудности, но если смотреть в целом, у нас появится больше так называемых точек для прижимной силы", — приводит слова австралийца F1i.