Феттель предложил сократить календарь Ф-1 до 16 этапов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немецкий гонщик Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», выразил мнение, что чрезмерное расширение календаря чемпионата создаст непосильную нагрузку на механиков. В 2019 году календарь сезона Ф-1 насчитывает 21 этап, а в 2020-м проведут на один этап больше.

«Нам, пилотам, повезло. Мы просто проведём больше гонок. Но механики будут испытывать сильный стресс. В Ф-1 много чего нужно делать заранее. И сотрудникам команд станет ещё сложнее с этим справляться, чем сейчас.

Мне кажется, Ф-1, проводя больше гонок, получает больше денег, вот и всё. Но я бы вернулся к календарю из 16 этапов. Это то, на чём я рос. Считаю, это хорошее число. За счёт этого гонщики получат больше возможностей заниматься параллельно чем-то другим», — цитирует Феттеля RaceFans.

Последний раз календарь Формулы-1 состоял из 16 этапов в 2003 году. С тех пор он постепенно расширяется.