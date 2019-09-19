Гонщики «Уильямса» попытались построить башню из шоколада
Пилоты «Уильямса» британец Джордж Расселл и поляк Роберт Кубица перед гоночным уик-эндом Гран-при Сингапура посетили одно из спонсорских мероприятий команды, в рамках которого им предложили построить башню из шоколада. Гонщики получили в своё распоряжение молотки, которыми нужно было разбить большие шоколадные плитки, чтобы затем построить из кусочков башню.
«Уильямс» опубликовал видеоролик с Расселлом и Кубицей в своём «твиттере».
Посмотреть видеозапись можно в «Твиттере».
После 14 этапов сезона «Уильямс» занимает 10-е, последнее место в Кубке конструкторов. На счету Кубицы одно очко, заработанное за 10-е место на Гран-при Италии, а Расселл ни разу не поднимался в десятку сильнейших по итогам гонки.
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