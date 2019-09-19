Грожан: всегда подчёркивал, что хотел остаться в «Хаасе»
Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал новость о продлении контракта с командой на сезон-2020. Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года, когда американская команда пришла в Формулу-1.
«Я всегда подчёркивал, что моим желанием было остаться в «Хаасе». Я здесь с самого начала и вижу, какие усилия прилагают Джин Хаас и Гюнтер Штайнер, чтобы сделать команду конкурентной. Я искренне рад остаться частью всего этого.
Занять пятое место в Кубке конструкторов на третий сезон существования команды было чем-то особенным. В 2020 году мы воспользуемся опытом прошлого и этого сезонов», — цитирует Грожана пресс-служба команды.
После 14 этапов сезона на счету Грожана восемь очков — на 10 меньше, чем у его напарника Кевина Магнуссена.
«Хаас» продлил контракт с Грожаном до 2020 года, Хюлькенберг без места
- 19 сентября 2019
-
11:40
-
11:14
-
10:58
-
10:26
-
10:13
-
09:15
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
20:51
-
19:56
-
18:32
-
17:49
-
17:28
-
16:24
-
15:03
-
14:10
-
13:10
-
12:04
-
11:03
-
10:09
-
09:08
-
00:35
-
00:08
- 17 сентября 2019
-
22:13
-
21:57
-
20:58
-
19:59
-
18:46
-
18:39
-
16:17
-
15:56
-
14:59
-
14:13
Партнерский контент