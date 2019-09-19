Грожан: всегда подчёркивал, что хотел остаться в «Хаасе»

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал новость о продлении контракта с командой на сезон-2020. Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года, когда американская команда пришла в Формулу-1.

«Я всегда подчёркивал, что моим желанием было остаться в «Хаасе». Я здесь с самого начала и вижу, какие усилия прилагают Джин Хаас и Гюнтер Штайнер, чтобы сделать команду конкурентной. Я искренне рад остаться частью всего этого.

Занять пятое место в Кубке конструкторов на третий сезон существования команды было чем-то особенным. В 2020 году мы воспользуемся опытом прошлого и этого сезонов», — цитирует Грожана пресс-служба команды.

После 14 этапов сезона на счету Грожана восемь очков — на 10 меньше, чем у его напарника Кевина Магнуссена.