Открыт главный билетный центр «Сочи Автодрома»

Сегодня, 19 сентября, в здании автостанции «Запад» вокзала Олимпийского парка в Сочи открылись Главный билетный центр «Сочи Автодрома» и Центр обслуживания ключевых клиентов, сообщает пресс-служба «Росгонок».



Теперь владельцы подтверждений о покупке билетов любой категории на Гран-при России—2019, выбравшие при оформлении заказа получение билетов в кассе, могут обменять их на бумажные билеты непосредственно возле входа на «Сочи Автодром», до приезда большинства болельщиков. Также в Главном билетном центре владельцы билетов смогут забрать комплекты рекламно-информационных материалов, необходимых для посещения мероприятия.



Бумажные билеты и комплекты рекламно-информационных материалов по-прежнему доступны и в региональных кассах, по адресам, указанным на сайте.



Гран-при России—2019 пройдёт с 26 по 29 сентября. Помимо Формулы-1 в его рамках состоятся этапы молодёжных серий Формула-2 и Формула-3. Все обладатели билетов смогут бесплатно посетить концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», посмотреть авиашоу «Русских витязей», Фестиваль драйва и моторов и поучаствовать во многих других активностях, которые будут организованы в Олимпийском парке Сочи.