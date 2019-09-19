Открыт главный билетный центр «Сочи Автодрома»

Сегодня, 19 сентября, в здании автостанции «Запад» вокзала Олимпийского парка в Сочи открылись Главный билетный центр «Сочи Автодрома» и Центр обслуживания ключевых клиентов, сообщает пресс-служба «Росгонок».
Теперь владельцы подтверждений о покупке билетов любой категории на Гран-при России—2019, выбравшие при оформлении заказа получение билетов в кассе, могут обменять их на бумажные билеты непосредственно возле входа на «Сочи Автодром», до приезда большинства болельщиков. Также в Главном билетном центре владельцы билетов смогут забрать комплекты рекламно-информационных материалов, необходимых для посещения мероприятия.
Бумажные билеты и комплекты рекламно-информационных материалов по-прежнему доступны и в региональных кассах, по адресам, указанным на сайте.
Гран-при России—2019 пройдёт с 26 по 29 сентября. Помимо Формулы-1 в его рамках состоятся этапы молодёжных серий Формула-2 и Формула-3. Все обладатели билетов смогут бесплатно посетить концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», посмотреть авиашоу «Русских витязей», Фестиваль драйва и моторов и поучаствовать во многих других активностях, которые будут организованы в Олимпийском парке Сочи.
- 19 сентября 2019
-
15:55
-
15:46
-
15:44
-
15:10
-
14:54
-
14:45
-
14:10
-
14:06
-
13:52
-
13:43
-
12:27
-
12:07
-
11:40
-
11:14
-
10:58
-
10:26
-
10:13
-
09:15
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
20:51
-
19:56
-
18:32
-
17:49
-
17:28
-
16:24
-
15:03
-
14:10
-
13:10
-
12:04
-
11:03
-
10:09
-
09:08